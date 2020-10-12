Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin yeni kanıtlar gösterdi - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin yeni kanıtlar gösterdi

12.10.2020 13:41
Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin yeni kanıtlar gösterdi, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusu ile eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki silahlı çatışmalar sırasında Arakan eyaletindeki sivillere yönelik saldırıların düzenlendiğine dikkati çekerek bu saldırılara ilişkin yeni kanıtlar paylaştı.

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusu ile eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki silahlı çatışmalar sırasında Arakan eyaletindeki sivillere yönelik saldırıların düzenlendiğine dikkati çekerek bu saldırılara ilişkin yeni kanıtlar paylaştı.

Örgütün söz konusu belgeleri, Arakan eyaletinde fotoğraf, video ve uydu görüntülerinin analizi, medya raporları ve sivil toplum kaynaklarına dayandırıldı. Böylelikle çocuklar dahil sivillerin öldürüldüğü ve uzaktan algılama analiziyle 3 Eylül'de Arakan eyaletindeki köylerin yakıldığı doğrulandı.

Bölgede toplanan kara mayın görüntüleri Uluslararası Af Örgütü silah uzmanı tarafından analiz edildi ve Myanmar ordusunun kullandığı MM2 tipi kara mayını olarak tanımlandı.

Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Bölge Direktör Yardımcısı Ming Yu Hah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Arakan Ordusu ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmanın azaldığına dair hiçbir işaret yok." ifadelerini kullanarak bu yükü hala sivillerin taşıdığına dikkati çekti.

Ming, "Myanmar ordusunun sivillerin çektiği acıyı tamamen hiçe sayması gün geçtikçe daha da şoke edici ve küstahlaşıyor. BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki durumu acilen Uluslararası Ceza Mahkemesine havale etmelidir." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 8 Ekim'de, Myanmar'da yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanların (Rohingya) zorla tutulduğu bakımsız kamplardaki yaşam koşullarına ve insan haklarını ihlal eden uygulamalara dikkati çeken bir rapor yayımlamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.

Halihazırda 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı Myanmar'da, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanların tanınmasına karşı çıkıyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Af Örgütü, Myanmar, Budizm, Arakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin yeni kanıtlar gösterdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş! Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum
MasterChef yarışmacısı Duygu, MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı         
15:22
İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler         
14:52
Adnan Oktar, Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde         
14:31
Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı         
14:23
Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 15:38:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin yeni kanıtlar gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei