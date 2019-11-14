Son Dakika Haberleri: Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma izni
Son Dakika Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma izni - Son Dakika Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma izni

7 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma izni, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.


UCM tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığı, fakat söz konusu suçların kısmen işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceği ifade edildi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:46 
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