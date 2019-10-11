Uluslararası Demokratlar Birliğinden

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), 12 dilde yayımladığı basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

UID'in Genel Başkanı Bülent Bilgi'nin imzasını taşıyan açıklamada, "Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin attığı bu adımı destekliyor, insanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumu bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Terör örgu¨tu¨ PKK/PYD-YPG'nin sivillere yönelik terör eylemlerinin anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tu¨rkiye, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği bu askeri harekat ile terör örgu¨tu¨ PYD/PKK'nın bu saldırılarını sona erdirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca PYD/PKK işgali öncesinde bu bölgede Tu¨rkmenler, Araplar ve Ku¨rtler birlikte yaşamaktaydı. PYD/PKK terör örgu¨tu¨ bölgede kendisine muhalif Arap, Tu¨rkmen ve Ku¨rtleri su¨rmek suretiyle bölgenin demografik yapısını değiştirmektedir. Bir çok dini grup su¨rgu¨ne gönderilirken, muhalif bu¨tu¨n aşiretler bu¨yu¨k ölçu¨de zarar gördu¨. Tu¨rkiye bu harekat ile bölgenin demografik yapısını eski haline getirmeyi ve gu¨venliği sağlamayı öngörmektedir.

Operasyonun bir diğer amacı Suriye'de gu¨venli bir bölge oluşturmak, Tu¨rkiye ve Avrupa'da yoğunluklu olarak yaşamakta olan Suriyeli sığınmacıları vatanlarına kavuşturmaktır."

Operasyonun başarılı olması halinde sığınmacıların, can ve mal kaygıları olmaksızın bu gu¨venli bölgeye yerleştirilecekleri vurgulanan açıklamada, "Bu, hem sığınmacıların vatanlarına kavuşması, artan mu¨lteci nefretinden nihai olarak kurtulmaları açısından hem de Avrupa u¨lkelerinin sığınmacılara karşı yerine getirmek durumunda olduğu sorumluluklarının ciddi ölçu¨de azalması açısından yararlı olacaktır. Bu sayede özellikle Avrupa'da yu¨kselişte olan aşırı sağcı akımların sığınmacılara ilişkin sosyal ve ekonomik argu¨manları ortadan kalkmış olacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Tu¨rkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkının kullanıldığı hatırlatılırken, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması saikiyle gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Tu¨rk ordusunun bölgede yaşayan sivil halka karşı tu¨m sorumlulukları yerine getirdiği ifade edilen açıklamada, "Bu harekat sayesinde, Suriye'nin toprak bu¨tu¨nlu¨ğu¨ sağlanacak ve bölgedeki sivil halk terör örgu¨tlerinin baskısından kurtarılacaktır. Bölgeye barış ve huzur yeniden getirilecektir.

UID olarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin attığı bu adımı destekliyor, insanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumdan bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.