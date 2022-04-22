Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı - Son Dakika
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Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı

22.04.2022 17:46
Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı.

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı.

Edirne Belediyesince düzenlenen festival kapsamında belediye önünde oluşturulan kortej Saraçlar Caddesi'ndeki festival alanına kadar yürüdü.

Festivale Türkiye, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Gürcistan, Kırgızistan ve Romanya'dan çocuklar geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada 23 Nisan 1920'de Türk milletinin kaderinin değiştiğini söyledi.

TBMM'nin açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gürkan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklara Edirne'de ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Tüm çocukların bayramını kutladığını dile getiren Gürkan, "Dünyada çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek lider Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ün ektiği tohumlar bugün sadece Türk çocuklarında değil, dünyanın her yerindeki çocukların gönüllerinde yaşamaya devam ediyor." diye konuştu.

Festival, yerli ve yabancı halk dansları topluluklarının gösteriyle devam etti.

Festival, pazar günü sona erecek.

Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı
Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı
Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı
Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı
Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı - Son Dakika


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