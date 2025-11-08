Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nda Çocuklar İçin Masal ve Müzikal Etkinliği - Son Dakika
Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nda Çocuklar İçin Masal ve Müzikal Etkinliği

08.11.2025 12:24
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması kapsamında çocuklar için masal ve müzikal etkinlikleri gerçekleştirildi. Şair Efruze Esra, masallar anlattı; Şair Hasan Erkek, müzikal gösteri ile çocukların ilgisini çekti.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması kapsamında çocuklar için masal ve müzikal etkinliği düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 13. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması devam ediyor. Etkinlik kapsamında Melih Savaş Yaşam Köyü ve Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde çocuklara özel etkinlik düzenlendi. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde 40 çocuğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Şair Efruze Esra, masallar anlattı.

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde ise 50 çocuğun katılımıyla müzikal düzenlendi. Şair Hasan Erkek tarafından çocuklara Çirkin Ördek Yavrusu'na Yeniden Bakmak isimli müzikal gösteri gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda Hasan Erkek, kitabını çocuklar için imzaladı.

Kaynak: ANKA

Hasan Erkek, Eskişehir, Kültür, Sanat, Son Dakika

