Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden FIBA'ya Ödül - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden FIBA'ya Ödül

08.11.2020 15:23
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden FIBA'ya Ödül, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), sporda iklim liderliğine olan bağlılığı nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonu'nu (FIBA) ödüllendirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), sporda iklim liderliğine olan bağlılığı nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonu'nu (FIBA) ödüllendirdi.

IOC'den yapılan açıklamada, iklim değişikliğine dikkat çekilmesini destekleme amacıyla verilen Karbon Eylem Ödülü'ne bu yıl FIBA'nın yanı sıra 14 diğer uluslararası federasyon ve 5 ulusal olimpiyat komitesinin layık görüldüğü belirtildi.

İklim değişikliğin küresel bir tehdit olduğunu kaydeden IOC Başkanı Thomas Bach, "Olimpik topluluğun iklim değişikliğini ele almaya yönelik küresel çabalara katkıda bulunmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu bağlılığımız, ister ulusal olimpiyat komitesi ister uluslararası spor federasyonu olsun, sporda her birimizin karbon ayak izimizi azaltmak için nasıl anlamlı katkı yapabileceğinin dikkate değer bir örneğidir." açıklamasını yaptı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise, "İklim değişikliğine dikkat çekmeyi içeren sürdürülebilirlik konusu, FIBA için çok önemli. IOC'nin bu girişimini tam olarak benimsiyor ve kendilerine bize verdikleri bu ödül ve karbon nötr olma fırsatı için teşekkür ediyoruz. Bu, FIBA ve paydaşlarımız için önemli bir mesaj." değerlendirmesinde bulundu.

Sporda iklim hareketinin tanınmasını ve hızlandırılmasını hedefleyen Karbon Eylem Ödülü, IOC ve sponsorlarından DOW tarafından geçen yıl verilmeye başlanmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat, basketbol, Karbon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden FIBA'ya Ödül - Son Dakika Spor


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