Ümit Özdağ'dan Nusaybin Tepkisi

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nusaybin'de Türkiye bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.
Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nusaybin'de Şanlı Türk Bayrağı'na yönelik çirkin saldırıyı Zafer Partisi olarak kınıyor ve Türk Devleti'nin bayrağımıza yönelik saldırıya, tıpkı KKTC sınırında bir zamanlar olduğu gibi verilmesi gereken cevabı vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
