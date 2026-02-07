Ümit Özdağ Hatay İl Başkanlığı\'nı Açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki açılışta, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da bulunduklarını söyledi.

Hataylıların sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini belirten Özdağ, "Dağ, dere, tepe, Hatay'ı ilçe ilçe dolaşan bir genel başkanım. Akrabalarımın bir bölümü Hatay'da yaşamaya devam ediyor, bazılarını depremde kaybettik, Hakk'a yürüdüler. Hatay her zaman benim, Zafer Partisi'nin gündeminde oldu, bundan sonra da Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesi olarak olmaya devam edecek." diye konuştu.

Özdağ, konuşmasının ardından parti binasının açılış kurdelesini kesti.

Parti binasını gezen Özdağ, açılışa katılan arsaVev Hatay Kadın Voleybol Takımı Başkanı Mehmet Bekmez ve oyuncularıyla görüştü.