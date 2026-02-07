Ümit Özdağ Hatay İl Başkanlığı'nı Açtı - Son Dakika
Politika

Ümit Özdağ Hatay İl Başkanlığı'nı Açtı

Ümit Özdağ Hatay İl Başkanlığı\'nı Açtı
07.02.2026 14:41
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da parti binasını açarak Hataylıların sorunlarına dikkat çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki açılışta, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da bulunduklarını söyledi.

Hataylıların sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini belirten Özdağ, "Dağ, dere, tepe, Hatay'ı ilçe ilçe dolaşan bir genel başkanım. Akrabalarımın bir bölümü Hatay'da yaşamaya devam ediyor, bazılarını depremde kaybettik, Hakk'a yürüdüler. Hatay her zaman benim, Zafer Partisi'nin gündeminde oldu, bundan sonra da Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesi olarak olmaya devam edecek." diye konuştu.

Özdağ, konuşmasının ardından parti binasının açılış kurdelesini kesti.

Parti binasını gezen Özdağ, açılışa katılan arsaVev Hatay Kadın Voleybol Takımı Başkanı Mehmet Bekmez ve oyuncularıyla görüştü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Hatay, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.