Ümit Özdağ, Türk Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümit Özdağ, Türk Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti

15.01.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi lideri Özdağ, kilisenin Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü övdü ve destek vurgusu yaptı.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da Türk Ortodoks Kilisesi'ne yaptığı ziyarette, "İstiklal Savaşı'mıza destek vermek amacıyla kurulmuş bir kilisedir. O günden bugüne milli ve Türk çizgisini tavizsiz muhafaza eden ve Türkiye'ye karşı yapılan her emperyalist saldırıda Türk milletinin ve Türk devletinin yanında yer alan bir kilisedir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'daki temasları kapsamında, Türk Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Ortodoks Kilisesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Harbi'nde, Türk İstiklal Savaşı'na büyük destek vermiş bir kilise olarak saygıyla, sevgiyle selamlanmıştır. 1921'de Kayseri'de Papa Eftim tarafından Türk Ortodoksları bir araya getirmek ve İstiklal Savaşı'mıza destek vermek amacıyla kurulmuş bir kilisedir. O günden bugüne milli ve Türk çizgisini tavizsiz muhafaza eden ve Türkiye'ye karşı yapılan her emperyalist saldırıda Türk milletinin ve Türk devletinin yanında yer alan bir kilisedir. Burada kendilerini ziyaret ettik ve bundan sonra da değişik vesilelerle inşallah Türkiye'ye olan güçlü desteklerinin ve Türkiye için mücadelenin devam edeceğine olan inancımızı sohbetimizde karşılıklı olarak ifade ettik.

Biz bir İstanbul çalışması yapıyoruz, her gün bir ilçede bu çalışma gerçekleşiyor ve bu ziyaretler arasında tabii İstanbul'daki önemli kurumları da ziyaret ediyoruz. Bu kurumların içerisinde sivil toplum örgütleri var, iş adamı, iş insanı dernekleri var ve bu tabii İstanbul'un dokusunun önemli parçası olan insanları ve kurumları da ziyaret ediyoruz. Bunun bir parçası olarak bugün buradayız, dün de Ermeni Patrik'ini ziyaret ettik, onun düşüncelerini dinledik, biz de kendisine parti olarak düşüncelerimizi ifade ettik."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Sivil Toplum, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, Türk Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:53:43. #7.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Türk Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.