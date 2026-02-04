Umman'daki "OMNEX 2026" etkinliği Türk ürünlerine ilgiyi artırdı

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen OMNEX 2026 Umman- Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı'nın, bölge ülkelerinin Türk ürünlerine yönelik talebini artırması bekleniyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı "OMNEX 2026" etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk ve Ummanlı iş adamlarının bu tür forumlarda bir araya gelmesinin oldukça kıymetli olduğuna işaret eden Uçarmak, son 23 yılda Türkiye'nin bölgeye ihracatının 60 kat, 2017'den bugüne de 4 kat büyüdüğünü söyledi.

Uçarmak, bölgeyle ticaretin ağırlıklı ithalat yönlü olduğunu ancak ulaşım konusundaki bazı problemlerin aşılması durumunda ihracatın da artacağını belirterek, iki ülke iş insanları arasında bağlantı kurulmasıyla önemli işlerin yapılabileceğini ifade etti.

Fuar kapsamında düzenlenen festivalde Umman vatandaşlarının Türk gastronomisine yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Uçarmak, "Mutfağımız buradaki insanların da ilgisini çekti. Fuara yoğun katılım, Türk ürünlerine yönelik ilginin artmasına vesile oldu. Fuarla, Türk firmalarının yapmış olduğu ürünlere yönelik bölgede ciddi talep olduğu ortaya çıktı. Bunları çeşitlendirerek farklı sektörlere yaymak gerekiyor." dedi.

Uçarmak, ülkede üretilen her ürünün, bu tarz etkinlik ve organizasyonlarla dünyanın her tarafına tanıtıldığına işaret eden Ummanlı iş insanlarının Türkiye'ye gelmesiyle de bu tanıtım faaliyetlerinin bir üst seviyeye taşınacağını söyledi.

Umman vatandaşlarının turist olarak Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildiren Uçarmak, "Bizim ülkemizin vizyonu, çevresiyle gayet iyi ilişkiler içinde olmak. Önümüzdeki ay Alican Gümrük Kapısı'nı açacağız. Tabii bu da diğer ülkelere ihracatımıza olumlu katkıda bulunacak. Ermenistan'a veya burası üzerinden başka ülkelere geçecek ihracatçılarımız için de çok büyük bir kolaylık olacak." diye konuştu.

"Umman, Hindistan'a yapacağımız ihracatta üretim üssü olarak kullanılabilir"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete de bu fuarın ilk adımlarının 2024 yılında atılmaya başladığını belirtti.

Fuara, hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerden yoğun katılım olduğuna dikkati çeken Ete, organizasyonun, Türkiye-Umman ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefine büyük katkı vereceğini ifade etti.

Ete, etkinlik kapsamında yatırım görüşmeleri yapıldığını ve bu görüşmelerden olumlu sonuçların çıkmaya başladığını bildirerek, "Burada sadece ticaret diplomasisine değil, aynı zamanda kültür diplomasisine de katkı verebilecek bir çalışma ortaya koyduk. Firmalarımızın özellikle burada bayilik fırsatlarının geliştiğini gördük. Dolayısıyla bu tür faaliyetler birbirini zincir şeklinde destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık görüşmesiyle yatırımları teşvik etmek amacıyla kurulan ortak fonun da iki ülke arasındaki ticareti hızlandırdığını aktaran Ete, Türkiye için Umman'ın, Afrika, Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'ya açılan önemli bir kapı olduğunu dile getirdi.

Ete, Umman için de Türkiye'nin, Avrupa, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri'ne açılan bir kapı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla karşılıklı yatırımlarda sadece Umman'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Umman'a yapılacak olan doğrudan ticaretten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda Ummanlıların Türkiye'ye yapacakları yatırımlarla onların diğer ülkelere açılmasını sağlayacağız. Biz de burada yapacağımız yatırımlarla, serbest bölgelerde gerçekleştireceğimiz imalatlarla hem rekabet avantajını elde edeceğiz hem de Afrika, Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'ya ihracatımızı sürdüreceğiz. Yakın tarihte Umman, Hindistan'la bir serbest ticaret anlaşması yaptı, burası Hindistan'a yapacağımız ihracatta üretim üssü olarak kullanabileceğimiz bir lokasyon. Firmalarımız fuar kapsamında güzel işbirliği anlaşmaları yaptı. Özellikle savunma sanayi sektöründe başlayan bu güzel haberler, akabinde enerji sektöründe devam etti."