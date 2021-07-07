Umman ile Suudi Arabistan'ı bağlayan ilk yol yakında açılacak - Son Dakika

Umman Sultanlığı Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Müsteşarı Salem Muhammed El Nuaimi, Umman ile Suudi Arabistan'ı bağlayan ve dünyanın "en zor" arazilerinden geçen ilk yolun yakında açılacağını duyurdu.

Umman Sultanlığı Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Müsteşarı Salem Muhammed El Nuaimi, Umman'dan Suudi Arabistan'a uzanacak ilk demiryolunun yakında kullanıma açılacağını açıkladı. Umman devlet kanalına açıklama yapan El Nuaimi, "Açılışını yıllardır ertelenen Suudi Arabistan ile Umman'ı birbirine bağlayan ilk yol yakında açılacak. Dünyanın en zor arazilerinden geçen yol tamamlanmak üzere. Yolculara gerekli hizmetler sunmak için son tesisler kuruluyor. Yol, Umman ve Suudi Arabistan arasında yaklaşık mesafeyi 800 kilometre kısaltmasının yanı sıra seyahat süresini de önemli ölçüde azaltacak" ifadelerini kullandı.

Yolu hayati olarak nitelendiren El Nuaimi, "Yolun yaklaşık 580 kilometresi Suudi Arabistan'dan geçiyor. Yaklaşık 160 kilometresi ise Umman'dan geçiyor" diye konuştu. - MUSKAT