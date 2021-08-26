Umman, Kovid-19 nedeniyle 9 aydır kapalı olan sınırlarını 1 Eylül itibarıyla açıyor - Son Dakika

Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 aydır kapalı tuttuğu kara, deniz ve hava sınırlarının eylül ayı itibarıyla açılacağını duyurdu.

Polis ve Gümrük Genel Müfettiş Yardımcısı Hamed bin Süleyman el-Hatimi, Umman resmi ajansı ONA'ya Kovid-19 salgını kapsamında alınan yeni önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Umman'ın tüm kara, deniz ve hava sınırlarının, 1 Eylül'den itibaren herkes için açılacağını belirten Hatimi, salgının yayılmasını önlemek için alınan gerekli tedbirlere devam edileceğini kaydetti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin ekim ayının başına kadar Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptırması gerektiğini açıkladı.

Umman, ülkede Kovid-19'un yeni bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralık ayında kara, hava ve deniz sınırlarından giriş ve çıkışların askıya alındığını duyurmuştu.

Ülkede, virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 49'a, vaka sayısının 301 bin 784'e yükseldiği kaydedilirken 291 bin 39 kişinin de iyileştiği belirtiliyor.