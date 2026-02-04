Umman-Türkiye İş Forumu ile Turizm İlgisi Artacak - Son Dakika
Umman-Türkiye İş Forumu ile Turizm İlgisi Artacak

04.02.2026 16:18
OMNEX 2026, Umman'ın Türkiye'ye turizm ilgisini artırmayı hedefliyor, iş ilişkileri gelişiyor.

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen, "OMNEX 2026 Umman- Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı"nın, bölge vatandaşlarının Türkiye'ye olan turizm ilgisini artırması bekleniyor.

Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan, AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı "OMNEX 2026" etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fuar dolayısıyla firmalarını tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Gündoğan, organizasyonun kendileri adına oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Gündoğan, fuar kapsamında birçok toplantı ve ikili görüşme gerçekleştirdiklerine değinerek, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında, Umman'ın beklentilerini, bizim beklentilerimizi karşılıklı paylaştık. Ben iş ilişkilerimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum." dedi.

"Umman halkı Türkiye'yi çok seviyor"

Umman halkının, Türk kültürüne ve gastronomisine oldukça ilgili olduğunu dile getiren Gündoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz dünya mutfağında çok iyi bir yere sahibiz. Burada, bir taksiye bindiğimizde 'Türkiye, İstanbul' diyorlar. Umman halkının nüfusu çok fazla olmasa bile çoğu İstanbul'a gelmiş durumda ve Türkiye'yi bir kez ziyaret etmişler. Bence, fuar çok faydalı oldu. Bu noktada da işbirliklerimizin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Umman halkı, Türkiye'yi çok seviyor. Fuar, ülke turizmimizin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Kültür, Son Dakika

