Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Gümüşhanelileri Yalnız Bırakmadı
1 saat önce
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Gümüşhane'nin kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle düzenlenen programa katıldı.
AK Parti Ümraniye
Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım
, Gümüşhane
'nin kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Yıldırım, burada Ümraniye'deki oy hedefini yüzde 70 olarak bir kez daha tekrarlayarak, Gümüşhanelilerden destek istedi.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen Gümüşhane'nin Kurtuluşu'nun 101. Yılı Programı'na katıldı. Yıldırım, programa katılan diğer vatandaşlarla, bir süre salonda kalırken, program çerçevesinde yapılan halk oyunları gösterisini izledi. Başkan adayı Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Ümraniye'deki oy hedefini bir kez daha hatırlattı ve Gümüşhanelilerden destek istedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:26 Kaynak: İHA
Taşları Yerinden Oynatacak Öneri! AK Parti ile MHP Birleşsin, Adı CİP Olsun
AK Partili Aday Konuşurken "Babo Bu Adam 5 Yıl Önce Neredeydi?" Deyip Kıyafetini Yırttı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, Öğrenci Evinde Menemen Yaptı
Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti