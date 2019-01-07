Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediyesi 15 Yıldır Yeni Yetenekleri Sanata Teşvik Ediyor

Ümraniye Belediyesi 15 Yıldır Yeni Yetenekleri Sanata Teşvik Ediyor

46 dakika önce

Ümraniye Belediyesi her alanda yaptığı çalışmalarla örnek belediye olarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi 15 Yıldır Yeni Yetenekleri Sanata Teşvik Ediyor, System.String[]

Ümraniye Belediyesinin sosyal belediyecilik alanına yeni bir soluk getiren çalışmalarından biri de Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları. 15 yıldır düzenlenen, markalaşmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce kişinin katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken, kültür ve sanat dünyasına yeni eserler kazandırılıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın göreve gelmesiyle başlayan yarışmalar; özellikle gençlerin sanatı benimsemesine, sanatsal yeteneklerini şekillendirmelerine ve sanata ilgi duyan herkesin aynı etkinlikte buluşmalarına olanak sağlıyor. Bu kapsamda ilçe genelinde yıllardır yapılan Ümraniye Belediyesi Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları, yurt içinden ve yurt dışından birçok sanatseveri bir araya getiriyor. Gelenekselleşen Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları'na; A.B.D, İngiltere, Almanya, Fransa ve Azerbaycan'ın da içerisinde bulunduğu çeşitli ülkelerden de binlerce katılım gerçekleşiyor.

Ümraniye Belediyesi'nden Sanata Kazandırılmış Birçok Kültür Yayını

Ümraniye Belediyesinin yeni yetenekleri cesaretlendirmek ve onlara fırsat vermek adına gerçekleştirdiği Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları'nda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken, yarışmacıların eserleri kültür ve sanat dünyasına kazandırılıyor. Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları'nda dereceye giren şiir ve hikayeler kitaplaştırılırken dereceye giren ve mansiyon alan resimler kataloglaştırılıyor ve oluşan kataloglara; resim ve fotoğraf sergilerinin katalogları da ekleniyor.

Böylece; basılan kitaplar, kataloglar ve videolarla sanat dünyasına kazandırılan kültür yayınlarının sayısı 65'i buldu. Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları sayılarının çokluğunun yanında nitelik bakımından da takdir edilen ve ilim, kültür ve sanat dünyasında kendine önemli bir yer etmiş eserlerdir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:07 Kaynak: Bültenler

Hasan Can, Ümraniye, Güncel
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