Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediyesi'nde Örnek Proje

Ümraniye Belediyesi'nde Örnek Proje

28 dakika önce

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünün bu yıl ilkini başlattığı Gençlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları'nda (GENÇ-MEK) gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve sanatsal olarak kendilerini geliştirmeleri ve daha etkin birey olarak yetişmeleri...

Ümraniye Belediyesi'nde Örnek Proje, System.String[]
Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünün bu yıl ilkini başlattığı Gençlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları'nda (GENÇ-MEK) gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve sanatsal olarak kendilerini geliştirmeleri ve daha etkin birey olarak yetişmeleri amacıyla ücretsiz kurslar veriliyor.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın göreve başlamasıyla ivme kazanarak standartları yükselen Meslek Edindirme Kursları bu kez ilçedeki gençlerin sanatsal becerilerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve daha etkin birey olarak yetişmelerini sağlıyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Gençlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları (GENÇ-MEK) tanıtımı için ilçede bulunan liselerde kursiyer branşlarını tanıcı atölye çalışmaları yapıldı.

Gençlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları (GENÇ-MEK) ile lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimler, hafta sonu 3 farklı merkezde, uzman hocalar eşliğinde verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda 14 farklı branşta başlatılan eğitimlere 186 öğrenci ders başı yaptı. Bu kapsamda Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi'nde; kilim dokuma, ebru, maket yapımı, rölyef, karikatür, tokat tahta baskı, drama, kaligrafi, giyim, resim, çini branşlarında yer alırken Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde kuaförlük ve pastacılık; Aliya İzzet Begoviç Kültür Merkezi'nde yemek sunum branşlarında eğitimler veriliyor. Böylece Ümraniye Belediyesi gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Hasan Can, Genç, Ümraniye, Güncel
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