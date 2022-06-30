Ümraniye'de evli çift arasında çıkan tapu kavgası ölümle bitti! Adam, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Ümraniye'de evli çift arasında çıkan tapu kavgası ölümle bitti! Adam, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

30.06.2022 15:41

İstanbul Ümraniye'de yeni ev alan evli çiftin arasında tapu tartışması çıktı. Çıkan tartışmada karısını bıçakla öldüren katil koca, polis ekiplerine teslim oldu.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada yaşanan olayda, kısa süre önce satın aldıkları eve yerleşen genç çift tapu nedeniyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesi üzerine koca eline aldığı bıçakla eşini öldürdü.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Yaşanan olay sonrası polis ekiplerini arayan koca eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese gelen polis ekipleri eşini öldüren kocayı gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tapu kavgasında karısını bıçaklayarak öldürdü

"DAHA ÖNCE KAVGA ETTİKLERİNİ HİÇ DUYMADIK"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, "Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın, karısını öldürdüğünü öğrendik. Adam zaten kendisi polisi arayarak olayı ihbar etmiş. Teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını 2 defa anca görmüşümdür ama daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık" diye konuştu.

Tapu kavgasında karısını bıçaklayarak öldürdü

"TAPU YÜZÜNDEN BİR CANA KIYMIŞ"

Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, "Sokaktan gelen sesler üzerine olayı gördük. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş" dedi.

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Kaynak: İHA

Ümraniye, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de evli çift arasında çıkan tapu kavgası ölümle bitti! Adam, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de evli çift arasında çıkan tapu kavgası ölümle bitti! Adam, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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