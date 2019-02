Ümraniye'de Gazilerin Artık Ortak Bir Buluşma Noktası Olacak

Ümraniye'de açılışı gerçekleştirilen Ömer Seyfettin Gazi Evi artık gazilerin buluşma noktası olacak.

Ümraniye'de açılışı gerçekleştirilen Ömer Seyfettin Gazi Evi artık gazilerin buluşma noktası olacak.



Ümraniye'de Ömer Seyfettin Gazi Evi düzenlenen açılış programı ile açıldı. Ümraniye Belediyesi tarafından İstiklal Mahallesi'nde yapılan Ömer Seyfettin Gazi Evi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne teslim edildi. Açılan gazi evi ile gazilerin artık Ümraniye'de ortak bir buluşma noktası olacak. Açılış programında önce mehter takımı sahne aldı. Programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Piyade Kıdemli Albay M. Şükrü Tandoğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ümraniye Temsilcisi Ayhan Özülkü, gaziler ve aileleri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Başkan Can ve gaziler dua ederek kurdele kesti.



"İstedik ki muharip gazilerimiz birbirleriyle hatıralarını yad etsinler"



Gazilerin birbirleriyle hatıralarını yad etmelerini ve yalnız kalmamalarını istediklerini dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Gaziler adına çok güzel bir lokal hazırladık. İstedik ki muharip gazilerimiz birbirleriyle hatıralarını yad etsinler. O güzel günleri yad etsinler ve dostluklarını pekiştirsinler ve kendilerini yalnız hissetmesinler. Onları gerçekten gönülden seviyoruz. Allah'tan onlara hayırlı uzun ömür diliyoruz. Dar-ı bekaya göçmüş gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Ümraniye Muharip Gaziler Derneği'ne teslim ettiğimiz bu gazi evimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.



Gaziler açılan lokalden memnun



Tüm belediyelerden böyle bir hizmet beklediklerini söyleyen Kıbrıs Gazisi Selahattin Karabulut, "Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Bütün belediyelerimiz böyle yaparsa daha iyi olur. Bir yer yapılıp başka yer yapılmadığı zaman olmuyor. 66 senedir ilk defa bir araya geliyoruz. Ne mutlu bize" dedi.



Birbirlerini görmeyen gazilerin bu dernek sayesinde birbirlerini gördüklerini ifade eden Kıbrıs Gazisi Nezir Gökhan, "Ümraniye Belediyesi'nin bize burada yer verdiği için belediye başkanımıza, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Bütün gazi arkadaşlarım burada toplandı. Birbirlerini görmeyenler bu derneğin sayesinde birbirlerini gördüler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gazi arkadaşlarımızla devamlı burada buluşacağız. Sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz, eski anılarımızı tazeliyoruz" dedi.



Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu'na gazi evini kendilerine tahsis ettikleri için teşekkür eden Kore Gazisi Hasan Yokuş, "Ümraniye'de ben gazilere önderlik yapıyordum. Bugüne kadar bir yerimiz yoktu. Ne belediye başkanlarının ne de kaymakamların o zamanlar imkanı yoktu. Belediye başkanımız Hasan Can ve kaymakamımıza bu yeri bize tahsis ettikleri için teşekkür ediyoruz. Pendik ve Sirkeci'de iki şubemiz vardı. Pendik'e gidiyorduk. Ümraniye'de de bir şube açıldı. Ne mutlu bize artık bir yerimiz var. Gelen arkadaşlarımız her zaman çayımızı, kahvemizi içebilirler" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı