Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü park halindeki kamyonete çarptı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ümraniye'de Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü 34 CGR 921 plakalı park halindeki kamyonete çarptı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.