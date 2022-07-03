ÜMRANİYE'DE KAÇAK SİGARA DOLUMUNA BASKIN - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE KAÇAK SİGARA DOLUMUNA BASKIN

03.07.2022 11:05

Ümraniye'de kaçak sigara ve tütün dolumu yapılan adrese yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı.

Ümraniye'de kaçak sigara ve tütün dolumu yapılan adrese yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı.

Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bodrum katında kaçak tütün ve sigara dolumu yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda şüpheli Ö.Ç gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 30 bin adet makaron, 6 bin 400 bandrolsüz makaron, 27 kilo 800 gram dökme ve açık tütün, sigara dolum makinesi ve kompresör makinesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.Ç çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE KAÇAK SİGARA DOLUMUNA BASKIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE KAÇAK SİGARA DOLUMUNA BASKIN - Son Dakika
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