Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Korkunç Olay.. Annesini Beyzbol Sopasıyla Öldürdü

Ümraniye'de Korkunç Olay.. Annesini Beyzbol Sopasıyla Öldürdü

11 dakika önce

Ümraniye'de sabah evde cesedi bulunan Arzu Özkan'ın lise öğrencisi oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ümraniye'de Korkunç Olay.. Annesini Beyzbol Sopasıyla Öldürdü, System.String[]
Ümraniye'de sabah evde cesedi bulunan Arzu Özkan'ın lise öğrencisi oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinden Esenevler Nişancı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine yaşandı. Bir çocuk annesi Arzu Özkan'ın evinde bağrışma sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Özkan'ın cesedi ile karşılaştı.

Olayı soruşturan polis, Özkan'ın oğlu ve eşinin ifadesine başvurdu. Polise ifade veren lise öğrencisi E.Ö., annesini beyzbol sopası ile kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. E.Ö.'nün verdiği ifadede, "Sevgilim vardı. Annemle sevgilim yüzünden tartışıyorduk. Bu ilişkiyi onaylamıyordu kendisi. Sabah saatlerinde yine aynı konu yüzünden tartıştık. Ardından beyzbol sopası ile kafasına vurarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan E.Ö., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuvvetli Yağış Uyarısı! Çığlıklarını Komşuları Duydu! Evinde Bıçaklanan Kadın Ölü Bulundu

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:38:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Korkunç Olay.. Annesini Beyzbol Sopasıyla Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]