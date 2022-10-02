Kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan olay olan sahneyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ümraniye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.