Ümraniye polisinden 'şok' asayiş uygulaması - Son Dakika
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Ümraniye polisinden 'şok' asayiş uygulaması

30.03.2022 23:36

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ilçe genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ilçe genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 11 yıl 11 ay hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir kadın yakalandı.

Ümraniye genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya yunus polis ekipleri, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 421 personelin katılımıyla ilçe genelindeki birçok noktada polis ekiplerince 20.00 - 22.00 saatlerinde çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Uygulama kapsamında 30 noktada denetim yapılırken, 20 nokta sabit yol uygulaması, 10 nokta da hareketli uygulama şeklinde gerçekleşti. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da kontrol edildi. Karanfil Sokak'taki bir kafede yapılan uygulamada aranan bir kadın yakalandı. Uygulamada 11 yıl 11 ay hırsızlıktan kesinleşmiş cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)

Ümraniye polisinden 'şok' asayiş uygulaması
Ümraniye polisinden 'şok' asayiş uygulaması
Ümraniye polisinden 'şok' asayiş uygulaması
Ümraniye polisinden 'şok' asayiş uygulaması
Ümraniye polisinden 'şok' asayiş uygulaması
Ümraniye polisinden 'şok' asayiş uygulaması

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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