Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
16.01.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 2017'den beri 1286 öğrenci umreye gönderildi, 9. etap tamamlandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" projesi kapsamında 2017'den beri 1286 öğrenci kutsal topraklarla buluştu.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen projenin bu yıl 9. etabı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında bu eğitim öğretim yılında 175 öğrenciyi umreye gönderen belediye ekipleri, böylelikle proje başından bu yana 1286 öğrenciyi kutsal topraklara kavuşturdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kafile uğurlama programında yaptığı konuşmada, öğrencilere hayırlı yolculuklar diledi.

Projeyi her yıl yaptıklarını ve yapmaya devam etmek istediklerini belirten Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl yine Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan kitaplarımızı dağıttık. Gençlerimiz okudu ve yapılan imtihan neticesinde her okulumuzdan ilk 3'teki öğrencileri umreye yolcu ediyoruz. Rabb'im şimdiden ibadet ve umrelerini mübarek kılsın. Gençlerimizden, değerli büyüklerimiz, ülkemiz ve İslam alemine dualar bekliyoruz. Ülke olarak güçlü olmak zorundayız. Hem İslam alemi hem de dünyanın huzuru için Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Özellikle bunun için siz öğrencilerden dua bekliyoruz."

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ise gençleri başarıları için tebrik etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kaan, şunları kaydetti:

"Sizler Kabe'ye gidiyorsunuz. Kabe arzın kalbidir. Yeryüzünün kalbine gidiyorsunuz. Kalbin fonksiyonu nedir? Vücuttaki kirli kanı alır, temizler ve temiz olarak tekrar geriye gönderir. İnsanın manen temizlendiği yere gidiyorsunuz. Bilincinizi tazelemeye, maneviyatınızı güçlendirmeye ve kimliğinizi gerçek manada bulmaya gidiyorsunuz."

Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş ise Şahinbey Belediyesine projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:09:05. #7.11#
SON DAKİKA: Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.