Umut Nayir Trabzonspor'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Umut Nayir Trabzonspor'da

29.01.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, santrfor Mehmet Umut Nayir ile 1,5 yıl + 1 yıl anlaşma sağladı.

Trabzonspor, santrfor Mehmet Umut Nayir ile 1,5 yıl+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan 32 yaşındaki futbolcu ile opsiyon hakkı bordo-mavili takıma ait olmak üzere 1,5 yıl+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, oyuncuya 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon lira, 2026-2027 sezonu için 47 milyon 250 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63 milyon lira garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Umut Nayir, Trabzonspor, Ekonomi, Futbol, Borsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Umut Nayir Trabzonspor'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Korkunç görüntüler Hindistan’da çığ evleri böyle yuttu Korkunç görüntüler! Hindistan'da çığ evleri böyle yuttu

21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 21:44:02. #7.11#
SON DAKİKA: Umut Nayir Trabzonspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.