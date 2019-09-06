Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi
1 saat önce
Bugün PFDK kararları sonrasında, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında profesyonelliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasına bir tepki de Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan geldi.
Bugün PFDK kararları sonrasında, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında profesyonelliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasına bir tepki de Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan geldi. Galatasaray'ın bir geleneği olduğunu ifade eden Aysal yaptığı açıklamada, "Galatasaray geleneği, 17 kulübü her şeye rağmen sahada yenerek zaferlere ulaşma üzerine oluşmuş bir gelenektir. Bu sefer tüm düşmanlar maskesini çok erken indirdi. Bu ittifakı avantaja çevirmek Galatasaray'ın en büyük maharetidir. Galatasaray bu ittifaka cevabını mayıs ayında 20.45'te şampiyon olarak verecektir çünkü biz Galatasarayız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:14
Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı Manisa boşanma davaları süren eşini öldürdü, birlikte yaşadığı erkeği yaraladı Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi