Son Dakika Haberleri: Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi
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Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi

1 saat önce

Bugün PFDK kararları sonrasında, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında profesyonelliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasına bir tepki de Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan geldi.

Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi, System.String[]

Bugün PFDK kararları sonrasında, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında profesyonelliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasına bir tepki de Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan geldi. Galatasaray'ın bir geleneği olduğunu ifade eden Aysal yaptığı açıklamada, "Galatasaray geleneği, 17 kulübü her şeye rağmen sahada yenerek zaferlere ulaşma üzerine oluşmuş bir gelenektir. Bu sefer tüm düşmanlar maskesini çok erken indirdi. Bu ittifakı avantaja çevirmek Galatasaray'ın en büyük maharetidir. Galatasaray bu ittifaka cevabını mayıs ayında 20.45'te şampiyon olarak verecektir çünkü biz Galatasarayız" dedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Ünal Aysal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:14 
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