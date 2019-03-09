Son Dakika Haberleri: Unicef İcra Kurulu Üyeleri Nizip-2 Konteyner Kentini Ziyaret Etti

Unicef İcra Kurulu Üyeleri Nizip-2 Konteyner Kentini Ziyaret Etti

1 saat önce

UNİCEF İcra Kurulu Üyeleri tarafından Nizip Geçici Barınma Merkezi Nizip-2 Konteyner kente bir dizi ziyarette bulunuldu.

Unicef İcra Kurulu Üyeleri Nizip-2 Konteyner Kentini Ziyaret Etti, System.String[]
UNİCEF İcra Kurulu Üyeleri tarafından Nizip Geçici Barınma Merkezi Nizip-2 Konteyner kente bir dizi ziyarette bulunuldu.

UNICEF İcra Kurulu üyeleri, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte konaklayan Suriyeliler ile buluştu. Nizip-2 Konteyner kentteki kütüphane, anaokulu, ortaokul, bilgisayar laboratuvarı ve sosyal tesisi gezen heyet Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin'den bilgi aldı. Nizip konteyner kentinin örnek bir model olduğuna dikkat çeken ve Türkiye'nin Suriyeliler için elinden gelenin en iyisini yaptığını heyet, konteyner kentte çocuklara liseye kadar hem Türkçe hem de Arapça eğitim verildiğini dile getirdi. UNİCEF İcra Kurulu Üyeleri ve beraberindeki heyet, kendilerine eşlik eden Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'den konteyner kentle ilgili bilgi aldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanvekili, Cengiz Zülfikaroğlu Oldu Köprüde Can Pazarı

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:35:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Unicef İcra Kurulu Üyeleri Nizip-2 Konteyner Kentini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]