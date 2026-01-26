UNIFIL, Lübnan Ordusuna Silah Depolarını Devretti - Son Dakika
UNIFIL, Lübnan Ordusuna Silah Depolarını Devretti

26.01.2026 21:32
Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki 400'den fazla silah deposunu Lübnan ordusuna aktardı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde tespit edilen 400'ü aşkın silah deposu ve altyapının bölgede konuşlu Lübnan ordusu birliklerine devredildiğini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2024'ten bu yana Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde yaklaşık 130 kalıcı noktaya konuşlanmasına destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede tespit edilen 400'ü aşkın silah deposu ve altyapının orduya devredildiği kaydedildi.

UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

