Unilever, Çin'in Doğusundaki Dondurma "Deniz Feneri Fabrikasını" Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Unilever, Çin'in Doğusundaki Dondurma "Deniz Feneri Fabrikasını" Tanıttı

02.04.2022 18:19
Unilever, Çin'in Doğusundaki Dondurma "Deniz Feneri Fabrikasını" Tanıttı

NANJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -Taicang ticaret bürosuna göre dondurma endüstrisindeki dünyanın ilk "deniz feneri fabrikası" olan akıllı fabrika, dondurma ürünlerinde akıllı üretim teknolojisini benimsiyor. Bu teknoloji karbon emisyonları ile enerji ve su tüketimini sırasıyla yüzde 83 ve yüzde 14 azaltmaya yardımcı olacak. 2021 yılının Eylül ayında Unilever'in Taicang'da bulunan eski dondurma fabrikasının geliştirilmesiyle oluşan bu […]

<a class='keyword-sd' href='/unilever/' title='Unilever'>Unilever</a>, Çin'in Doğusundaki Dondurma

NANJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -Taicang ticaret bürosuna göre dondurma endüstrisindeki dünyanın ilk "deniz feneri fabrikası" olan akıllı fabrika, dondurma ürünlerinde akıllı üretim teknolojisini benimsiyor. Bu teknoloji karbon emisyonları ile enerji ve su tüketimini sırasıyla yüzde 83 ve yüzde 14 azaltmaya yardımcı olacak. 2021 yılının Eylül ayında Unilever'in Taicang'da bulunan eski dondurma fabrikasının geliştirilmesiyle oluşan bu fabrika, Dünya Ekonomik Forumu'nun Dördüncü Sanayi Devrimi'nde başı çeken fabrikaları takdir ettiği Küresel Deniz Feneri Ağı'na eklendi. Çin Fırıncılık ve Şekerleme Endüstrisi Birliği Başkanı Zhang Jiukui, geliştirilen üretim üssünün mevcut dondurma üretim modellerinin iyileştirilmesine ve endüstrinin geliştirilmesine bir örnek teşkil edebileceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Çin'in Önde Gelen Kaya Gazı Sahasında İlk Çeyrekte Rekor Üretim Artışı Gerçekleşti Çin'in Önde Gelen Kaya Gazı Sahasında İlk Çeyrekte Rekor Üretim Artışı Gerçekleşti Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı: (1) Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı: (1)

Unilever, Fabrika, Karbon, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Unilever, Çin'in Doğusundaki Dondurma 'Deniz Feneri Fabrikasını' Tanıttı - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 18:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: Unilever, Çin'in Doğusundaki Dondurma "Deniz Feneri Fabrikasını" Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement