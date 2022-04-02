Unilever, Çin'in Doğusundaki Dondurma "Deniz Feneri Fabrikasını" Tanıttı - Son Dakika

NANJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -Taicang ticaret bürosuna göre dondurma endüstrisindeki dünyanın ilk "deniz feneri fabrikası" olan akıllı fabrika, dondurma ürünlerinde akıllı üretim teknolojisini benimsiyor. Bu teknoloji karbon emisyonları ile enerji ve su tüketimini sırasıyla yüzde 83 ve yüzde 14 azaltmaya yardımcı olacak. 2021 yılının Eylül ayında Unilever'in Taicang'da bulunan eski dondurma fabrikasının geliştirilmesiyle oluşan bu fabrika, Dünya Ekonomik Forumu'nun Dördüncü Sanayi Devrimi'nde başı çeken fabrikaları takdir ettiği Küresel Deniz Feneri Ağı'na eklendi. Çin Fırıncılık ve Şekerleme Endüstrisi Birliği Başkanı Zhang Jiukui, geliştirilen üretim üssünün mevcut dondurma üretim modellerinin iyileştirilmesine ve endüstrinin geliştirilmesine bir örnek teşkil edebileceğini söyledi.