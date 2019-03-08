Üniversite Öğrencileri Kadın İşçilerin Kadınlar Günü'nü Kutladı
37 dakika önce
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şeker fabrikasında çalışan kadın işçileri ziyaret etti.
Kastamonu Üniversitesi
öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla şeker fabrikasında çalışan kadın işçileri ziyaret etti.
Kastamonu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı
Topluluğu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Kastamonu Şeker Fabrikasını ziyaret ederek işçi kadınlara balon ve karanfil hediye etti. Kadınlarla şarkılar söyleyen öğrenciler, onlara kadınların önemini anlatan yazıların yer aldığı mektuplar da verdi.
Topluluk gönüllülerinden Şeyma Badeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Öğrenci arkadaşlarıyla bugün için hazırlandıklarını dile getiren Badeci, "Kadınlarımız bazen anne, bazen işçi, bazen şoför olabiliyor. Kadınlarımız her işi yapıp emeğiyle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Biz de bugün onları unutmadığımızı göstermek için hazırlıklarımızı yaptık. Onlar için üzerinde çeşitli yazılar olan balonlar şişirdik. Kadının gücünü ve önemini anlatan mektuplar yazdık. Karanfiller getirdik." dedi.
Fabrika çalışanlarından Hülya Ekici de üniversite öğrencilerinin kendilerine çok güzel bir sürpriz yaptığını anlatarak "Gençlerin bu davranışı beni çok etkiledi. Bizleri çok mutlu ettiler. Gençlerin bu konuda duyarsız olduğunu düşünüyordum ama bu konudaki bakışımı değiştirdiler. Gençlerin düşünceli olduğunu gösterdiler." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA
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