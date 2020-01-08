Üniversite öğrencileri Samsun'daki ortaokula kütüphane kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri Samsun'daki ortaokula kütüphane kurdu - Son Dakika

Üniversite öğrencileri Samsun'daki ortaokula kütüphane kurdu

6 saat önce

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki ortaokul için kütüphane oluşturdu.

Üniversite öğrencileri Samsun'daki ortaokula kütüphane kurdu, System.String[]

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki ortaokul için kütüphane oluşturdu.

Kocaeli'den Salıpazarı'na gelen 30 üniversite öğrencisi, Avut Ortaokulunda kütüphane olacak sınıfı önce boyadı, ardından temizledi.

Üniversiteliler, kütüphanenin mobilyalarını kurup kendi imkanlarıyla topladıkları 2 binden fazla kitabı raflara dizerek kütüphaneyi oluşturdu.

Salıpazarı Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli'den gelen üniversitelilerin "30 koca yürekli genç" olduğunu söyledi.

Gençlerin okullarına kütüphane kazandırmak gece geç saatlere kadar çalıştığına işaret eden Savaş, "Harika bir çalışma çıkardılar. Yürekleri sevgi ve heyecan dolu bu iyilik meleği genç kardeşlerimizle tanışmak bizleri son derece mutlu etmiş, geleceğe umutlarımızı artırmıştır. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık etsin." ifadelerini kullandı.

Salıpazarı, Kocaeli, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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