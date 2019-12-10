Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerinden "Bir Kapak Bin Umut" projesi
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Üniversite öğrencilerinden "Bir Kapak Bin Umut" projesi

6 saat önce

Muş Alparslan üniversitesi (MŞÜ) Bulanık Meslek Yüksek Okulu öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları "Bir Kapak Bin Umut" projesi kapsamında plastik kapak toplama kampanyası başlattı.

Üniversite öğrencilerinden

Muş Alparslan üniversitesi (MŞÜ) Bulanık Meslek Yüksek Okulu öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları "Bir Kapak Bin Umut" projesi kapsamında plastik kapak toplama kampanyası başlattı.

Engellilere yardımcı olmak amacıyla başlatılan kampanyanın tanıtımı, okulun toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Galip Halidi, toplantıda yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a teşekkürler ederek, engelli bireylerle ilgili birçok konuya dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu ise engelli bireylerin topluma kazandırılmasında sporun önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Burcu Candemir de proje hakkında bilgi vererek, MŞÜ ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği arasında imzalanacak olan "İyi Niyet Sözleşmesi" ile birçok engelli bireye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencileri "En Büyük Engel Sevgisizliktir" konulu drama gösterisi sundu.

Programa, Kaymakam Mehmet İlidi, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve kurum amirleri de katıldı.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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