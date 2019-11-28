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Üniversite öğrencilerinden hasta ziyareti

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu, Tatvan Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

Üniversite öğrencilerinden hasta ziyareti, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu, Tatvan Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stratejik Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Rıza Savaş ile 10 öğrenci yatan hastaları ziyaret ederek, hastane personelleriyle bir araya geldi.

Öğrenciler, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalara, üzerinde hadislerin yazılı olduğu küçük notlar ile karanfil hediye etti.

Savaş, öğrencilerle anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Yıl içinde planladığımız etkinlikler kapsamında Tatvan Devlet Hastanesini ziyaret ettik. Başhekimden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Farkındalık yaratmak ve hasta ziyaretinin önemini öğrencilerimize anlatmak için bu etkinliği düzenledik. Farklı konulardaki etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek." diye konuştu.

Eren Üniversitesi, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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