Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Yiyecek ve Battaniye

Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Yiyecek ve Battaniye

31 dakika önce

Kastamonu Üniversitesinden 18 öğrenci, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında çalışma yürüttü.

Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Yiyecek ve Battaniye, System.String[]
Kastamonu Üniversitesinden 18 öğrenci, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında çalışma yürüttü.

Kastamonu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı Topluluğu üyesi öğrenciler, kentte doğada yaşamını sürdüren sahipsiz hayvanlar için yiyecek desteği sağlayarak besin kaynaklarının çoğaltılması için çalışma gerçekleştirdi.

Hayvansever öğrenciler, daha önceden yerleştirilen kulübelere sokak hayvanlarının üşümemeleri için battaniye serdi.

Topluluk koordinatörü Mine Nihan Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim koşulları itibarıyla hayvanların zor bir süreç geçirdiğini belirtti.

Kastamonu'nun da zor bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Yarar, şunları kaydetti.

"Gönüllü arkadaşlarımızla toplum yararına projelere imza atıyoruz. Bu projemizde de sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak istedik. Bilindiği üzere Kastamonu zor bir coğrafya, doğada yaşayan canlılar da bu zorluktan olumsuz etkileniyor. Bizler de en azından beslenmelerine katkı sağlamak, soğuktan etkilenmelerini en az seviyeye indirmek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel
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