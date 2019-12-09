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Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2)
6 saat önce
BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBESTZonguldak'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve A.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:04 Kaynak: DHA
BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST
Zonguldak'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve A.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. C.K. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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