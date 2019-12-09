Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2)
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2) - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2)

6 saat önce

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBESTZonguldak'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve A.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2), System.String[]

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Zonguldak'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve A.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. C.K. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:04 Kaynak: DHA
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