Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor - Son Dakika

Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor

04.12.2020 11:28
Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında firmalar ile işbirliği yapmaya devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında firmalar ile işbirliği yapmaya devam ediyor. ULUTEK bünyesinde çalışmalarına devam eden Keşif Ar-Ge firması, BUÜ ile 3 doktora öğrencisi için protokol imzaladı.

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Keşif Ar-Ge, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi'ne üç doktora öğrencisi ile destek verdi. Protokol imza töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Keşif Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akyürek ile fakülte ve enstitü yöneticileri hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde geçen sene 78 öğrenci ile en yüksek kontenjana sahip olduk. Bu alanda zirveye oturduk. 2020 çağrısı kapsamında 2244 Sanayi Doktora Programı ile ilgili çalışmalarımıza da bu hafta itibariyle start verdik. Kentimizde faaliyet gösteren firmalarımızdan ciddi bir destek olduğunu görüyoruz. Üniversitedeki ekibimiz de bu anlamda yoğun bir çalışma temposu ile görüşmeler yapmaya devam ediyor. Geçen seneki performansı bu yıl da tekrarlamak istiyoruz. Bugün ULUTEK firmalarımızdan Keşif Ar-Ge ile yaptığımız protokol işte gösterilen bu gayret ve emeğin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İmzaladığımız protokolün Üniversitemize, firmalarımıza, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Keşif Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akyürek ise, "Öncelikle mezun olduğum üniversite ile böyle bir protokole imza atmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. 2244 Sanayi Doktora Programı başarısını ispatlamış bir proje. Biz, üniversite ile sanayiyi buluşturması bakımından bu programı çok önemli buluyoruz. Ülkemizin geleceğine, ekonomisine ve kalkınmasına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Keşif Ar-Ge arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkanına sahip olacak. - BURSA

Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor

Araştırma Geliştirme, Üniversite, Doktora, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor - Son Dakika


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