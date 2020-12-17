Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor - Son Dakika

Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

17.12.2020 07:49
Üniversiteler için

Katıldığı bir programda üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" ifadesini kullanan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor. Açıklamada bulunan üniversitenin rektörü Fatih Savaşan, "Hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için kullandığı sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü. Programda üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu için bünyesinde bulunduğu üniversitesi harekete geçti.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Üniversiteler için 'Fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

Öte yandan, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sofuoğlu'nun üniversiteler için sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ERDOĞAN'I SÖYLEMİNE ALET ETMESİ AYRI BİR TALİHSİZLİKTİR"

Yavuz yaptığı paylaşımda, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan 'fuhuş evleri' söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur" dedi.

EBUBEKİR SOFUOĞLU NE DEMİŞTİ?

Sakarya Üniversitesi'nden Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de katıldığı programda üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı.

Üniversiteler için Fuhuş evleri diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

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Son Dakika Güncel Üniversiteler için 'Fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor - Son Dakika


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