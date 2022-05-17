Üniversiteli kızlara ilk önce "Donunuzu indirip sizi videoya çekeceğim" demişti! Bir de silahla tehdit etmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteli kızlara ilk önce "Donunuzu indirip sizi videoya çekeceğim" demişti! Bir de silahla tehdit etmiş

17.05.2022 13:05

İzmir'de sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde yaşanan olayla ilgili savcının mütalaası açıklandı. 'Silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan D.Ö. ile aynı olay nedeniyle hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan dava açılan Sevda Berna Güntekin için beraat talep edildi. Savcı, ayrıca D.Ö.'nün 'silahla tehdit' değil, 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Üniversite öğrencileri Sevda Berna Güntekin ve Derya Kılıç, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Nisan'da, Konak ilçesindeki evlerinde otururken gelen sesleri duyup, balkona çıktı. Pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları D.Ö. iddiaya göre kendilerine silah gösterdi.

"DONUNUZU İNDİRİP VİDEOYA ÇEKECEĞİM"

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Sevda Berna Güntekin verdiği ifadede, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım diye bağırdı. Kendisi alkollüydü. Bize, 'Sizi kızıl bir kadına dövdüreceğim. Yüzünüze tükürüp koronavirüs bulaştıracağım. Donunuzu indirip videoya çekeceğim' gibi laflar etti. Biz içeriye girince de 'Çıkın dışarı o'lar' diyerek bağırdı. Ben polisi ararken, o sırada ev arkadaşım Derya Kılıç bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti" dedi. Güntekin ile Kılıç, gelen polislerle emniyete gidip D.Ö.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis D.Ö.'yü gözaltına aldı. Sonraki süreçte Kılıç, D.Ö. hakkındaki şikayetini geri çekti.

Genç kızlara 'Donunuzu indirip sizi videoya çekeceğim' demişti, detaylar daha fena

"O SÖZLERİN HİÇBİRİNİ SÖYLEMEDİM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, D.Ö.'nin de ifadesini aldı. D.Ö., Söylediğimi iddia ettikleri hiçbir şeyi söylemedim. Elimdeki de tabanca değil, sigara sarma makinesiydi. Asıl onlar bana küfür edip, 'Senin anneni dağa kaldıracağız. Seni şişenin üzerine oturtacağız' gibi laflar ettiler diye konuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, D.Ö. hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret', Sevda Berna Güntekin hakkında ise 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açtı.

Genç kızlara 'Donunuzu indirip sizi videoya çekeceğim' demişti, detaylar daha fena

"ASIL BANA TEHDİT VAR"

Davanın önceki duruşmalarında ifadesi alınan D.Ö., olay günü pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğunu belirterek, Annem apartmanın çatısındaydı. 'A...s...' diye bir küfür gelince cama çıktım. Sevda Berna Güntekin'in elinde limon vardı. Bana 'keltoş' gibi laflar söyleyip dalga geçerek, küfürler savurmaya başladı. Karşılıklı küfürleştik. Sonra Derya Kılıç videoya çekmeye başladı. Kesinlikle tehdit etmedim, sadece karşılıklı küfürleşme oldu. Tabancayla tehdit ettiğim de doğru değildir, Sevda bana 'Elindeki silah mı' diye sorunca ben de o sırada elimde olan sigara sarma makinesini gösterip, 'Aha bak mermiyi dolduruyorum' dedim, onlar benimle dalga geçince ben de onlarla geçmek istedim. Savcılıkta da verdiğim ifadedeki gibi, asıl onlar beni tehdit etti ifadesini kullandı.

Genç kızlara 'Donunuzu indirip sizi videoya çekeceğim' demişti, detaylar daha fena

HER İKİ TARAF İÇİN DE CEZA İSTENDİ

Davanın İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle hem D.Ö. hem de Sevda Berna Güntekin'in bu suçtan beraatlerini talep etti. Savcı, D.Ö.'nin 'silahla tehdit' değil, 'tehdit' suçundan ceza almasını istedi. Güntekin'in de 'tehdit' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Genç kızlara 'Donunuzu indirip sizi videoya çekeceğim' demişti, detaylar daha fena
YORUMLAR
500

Hakaret, Silah, İzmir, Savcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli kızlara ilk önce 'Donunuzu indirip sizi videoya çekeceğim' demişti! Bir de silahla tehdit etmiş - Son Dakika


Son Dakika
14:17 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi haramilere teslim etmeyeceğiz, herkes türküsünü şarkısını özgürce söyleyecek
14:14 Türkiye'de genç nüfusun en fazla kent Hakkari, en az olduğu kent ise Muğla oldu
13:58 Marmara bölgesi ve İstanbul için sağanak uyarısı: Yarın geliyor, öbür gün gidiyor
13:51 Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Serenay Sarıkaya ilginç tarzı ve aksesuarıyla çok konuşuldu
13:28 DEVA'dan OHAL KHK'si eylem planı: Hakkında soruşturma olmayanlar göreve iade edilecek
13:28 Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi
13:24 Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz
13:15 Apple'dan yenilik! Abonelik fiyatındaki artışı kullanıcıya onay gerektirmeden yansıtacak
13:13 Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı
13:10 Nisa bebeğin annesi hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 14:30:28. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversiteli kızlara ilk önce "Donunuzu indirip sizi videoya çekeceğim" demişti! Bir de silahla tehdit etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement