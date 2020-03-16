Üniversiteliler anahtarı evde unuttu, kapıyı balkondan giren itfaiyeciler açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteliler anahtarı evde unuttu, kapıyı balkondan giren itfaiyeciler açtı - Son Dakika

Üniversiteliler anahtarı evde unuttu, kapıyı balkondan giren itfaiyeciler açtı

6 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde market alışverişi için çıktıkları evin anahtarını içeride unutan üniversite öğrencileri çilingir bulamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Üniversiteliler anahtarı evde unuttu, kapıyı balkondan giren itfaiyeciler açtı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde market alışverişi için çıktıkları evin anahtarını içeride unutan üniversite öğrencileri çilingir bulamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 3'üncü katın balkonundan içeri girerek kapıyı açtı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yenikent Mahalles'inde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında kalan üniversite öğrencisi Hasan Erol (21) ve Emre Yılmaz (20), ekmek almak için kapıyı çekerek evden çıktı. Alışverişten sonra dönen gençler, anahtarı evde unuttuklarının farkına vardı. Eve giremeyen gençler, internetten ulaşmaya çalıştıkları çilingirden cevap alamadı. Gençler, ocakta bulunan yemeğin yangın çıkaracağı korkusuyla itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 3'üncü katın balkonundan içeri girerek kapıyı açtı.

Üniversite öğrencilerinden Emre Yılmaz, "Ocakta yemek vardı. Arkadaşımla birlikte markete ekmek almaya gittik. Döndüğümüzde anahtarın içeride olduğunu fark ettik. İnternetten telefon numarası bulduk belki 30 çilingir aradık ama kimse açmadı. Telefonu açanlar da dışarıda olduklarını söyledi. Öğrenci olduğumuz için çok fazla tanıdık da yoktu. Biz de itfaiyeden yardım istedik, hemen geldiler ve balkondan kapımızı açtılar. Eve girdik itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.


İtfaiye, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:31 Kaynak: DHA
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