Üniversiteliler, kızaklarla hayvanlar için yiyecek taşıdı - Son Dakika
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Üniversiteliler, kızaklarla hayvanlar için yiyecek taşıdı

8 saat önce

OSMANİYE'de bir grup üniversiteli genç, doğadaki hayvanlar için kızakla yiyecek taşıdı.

Üniversiteliler, kızaklarla hayvanlar için yiyecek taşıdı, System.String[]

OSMANİYE'de bir grup üniversiteli genç, doğadaki hayvanlar için kızakla yiyecek taşıdı. Avcıların hayvanların yerlerini tespit etmemesi için önlem amaçlı yiyecekleri kızakla çektiklerini belirten grup, yiyecekleri doğaya bıraktı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup genç, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği üyeleriyle birlikte Amanos Dağları eteklerinde, kışı mevsiminde zor şartlarında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları için harekete geçti. Arazi araçlarıyla bölgeye giden 10 kişilik grup, özel kar ekipmanlarını giyerek ormanlık alanın derinliklerine, yabani hayvanların ayak izlerinin görüldüğü su kenarına kadar yaklaşık 5 kilometre kadar yol kat etti. Ayak izlerinin yoğunlaştığı tespit edilen bölgeye kızaklarla çekilerek götürülen 100 kilo yiyecek, doğaya bırakıldı.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, zor şartlarda yaşamaya çalışan hayvanların, beslenirken avcılar tarafından avlanmasının önüne geçebilmek için kızaklarla yiyeceklerin çekilip geride araç izi bırakmayarak ufak da olsa bir önlem aldıklarını söyledi.

Deklanşöre basmakla tetiği çekmek arasında bir fark olmadığını kaydeden Laçinbala, "Hiçbir kimsenin et için bir yabani tavşanı veya diğer hayvanları öldürmeye hakkının olmadığını düşünüyoruz. Gelin tetiğe basmayın, kaliteli bir fotoğraf makinesi alın ve deklanşöre basın. Doğaya gezmeye veya piknik yapmaya gelen doğa dostlarına buradan sesleniyoruz; zincirin en zayıf halkası olan bizlere emanet edilmiş bu hayvanlara gıda getirmeyi unutmayalım. Evlerimizde çöp diye attığımız birçok ürün bu hayvanlara gıda, yaşama tutunabilmeleri için hayata yeni adımlar atabilmeleri için çok büyük destek sağlıyor" dedi.

OKÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Utku Kesin ise soğuk havalarda yabani hayvanlara destek olmak için bölgede olduklarını belirterek, "Bizler sıcak evlerimizde kış geçirirken, en zayıf halka olan hayvanlar alemi yaşam mücadelesi çekmekteler. Yazın hayvanlar için birçok besin bulunan bu dağlarda kışın neredeyse hiçbir şey bulunmuyor" diye konuştu.


Hayvan Hakları Federasyonu, Amanos Dağları, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:14 Kaynak: DHA
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