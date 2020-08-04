"Üniversiteni keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" başladı - Son Dakika

Tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" başladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos'a kadar sürecek sanal fuarla, salgın dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere tercih edeceği programın üniversitelerce dijital ortamda yakından tanıtılması hedefleniyor.

YÖK'ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapıp, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirecek. Sanal fuara katılan üniversiteler ayrıca öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirme imkanı bulacak.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği sanal fuara "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

İlk kez yükseköğretim kurumlarının dijital ortamda bir araya getirilerek bugün gerçekleştirilmeye başlayan Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrenci ve velilerinin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

Saraç, öğrencilere seslendi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversiteleri Keşfet Sanal Fuarı 2020'nin açılışı dolayısıyla öğrencilere yönelik selamlama konuşması yaptı.

Öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Saraç, şöyle devam etti:

"Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, bu süreci sizin için kolaylaştırmak maksadıyla Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020 adıyla bir fuar düzenleyerek üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak istedik. Bu fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkili temsilcilerinden öğrenebileceksiniz. Ayrıca YÖK-ATLAS uygulamamızın da tercih sürecinde size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu hatırlatmak isterim."

Yekta Saraç, Türk yükseköğretim sisteminin, 207 yükseköğretim kurumu, 8 milyon öğrencisi, 176 bin öğretim elemanıyla, Avrupa yükseköğretim alanının önde gelen ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, öğrencilere şu sözlerle seslendi:

"Biz, öğrenci dostu yeni YÖK olarak, sizin daha nitelikli, daha kaliteli bir eğitim almanız için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Sizler geleceğimizsiniz, geleceğimizin teminatısınız. Ülkemizin kalkınma hamlesini daha ileriye götürecek olan sizlersiniz. Sizlerin iyi bir eğitimle geleceğe hazırlanmanızı önemsiyoruz. Hayatınızın önemli karar anlarından biri olan bu süreçte size tavsiyemiz, istediğiniz ve sevdiğiniz programları tercih etmenizdir. Herhangi bir alanda başarılı olabilmek için o alanın ilgi duyduğunuz bir alan olması son derece önemlidir. İlgi duymadığınız bir alanda üstün başarı gösterme ihtimaliniz düşüktür. Sevmediğiniz, ilgi duymadığınız programları tercih etmemenizi, sadece üniversite okumuş olmak için tercih yapmamanızı tavsiye ederim."

Bu bölümleri seçen öğrenciler desteklenecek

Saraç, öğrenci dostu yeni YÖK olarak, ülke açısından stratejik öneme sahip alanlardaki bazı programlara ilk 15 tercihinde yer verip ilk üç sırada yerleşen öğrencileri öğrenimleri boyunca YÖK bursu ile desteklediklerini hatırlattı.

Bu programların, ülke genelindeki ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri, veterinerlik, astronomi, astrofizik ve temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) bölümleri olduğunu ifade eden Saraç, fizik, kimya, biyoloji ve matematik lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilerin diledikleri takdirde, YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi bünyesinde özel olarak oluşturulan Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında öğrenim görebileceklerini belirtti.

YÖK ile yapılan iş birliği protokolleri uyarınca tekstil, deri, maden, jeoloji, maden ve cevher hazırlama gibi mühendislik lisans programlarını tercih eden ve başarısı sırası yüksek olan öğrencilere asgari ücrete varan çeşitli miktarlarda farklı meslek kuruluşlarınca burslandırıldığını dile getiren Saraç, şunları kaydetti:

"Tercihte bulunmadan önce bu programları gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Her bir programın, eğer siz kendinizi ona verir ve azimle çalışırsanız, size başarılı bir hayatın kapılarını açacağını unutmayınız. Bu fuarın sizi hayalini kurduğunuz üniversite ile buluşturmasını diliyorum. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun."