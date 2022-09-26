ÜNİVERSİTENİN YANAN YEMEKHANESİ DAVUL ZURNA İLE AÇILDI - Son Dakika
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ÜNİVERSİTENİN YANAN YEMEKHANESİ DAVUL ZURNA İLE AÇILDI

26.09.2022 20:51

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale gelen 2 bin kişilik merkezi yemekhane onarılarak davul-zurna eşliğinde hizmete açıldı.

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale gelen 2 bin kişilik merkezi yemekhane onarılarak davul-zurna eşliğinde hizmete açıldı.

Üniversitenin kampüsü içerisinde yer alan 10 bin metre kare kapalı alana sahip olan yemekhanenin çatısı 20 Eylül günü öğlen saatlerinde çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyetin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA ve birçok kurum ve kuruluş destek verdi. Rüzgarında etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü ve alevler tüm çatıyı kapladı. Can kaybı ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın ekiplerin büyük bir mücadelesi sonucu 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Aynı anda 2 bin kişiye hizmet veren yemekhane bugün öğlen saatlerinde davul-zurnalı düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. 20 Eylül günü üniversitenin merkezi yemekhanesinin çatısında çıkan yangının neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini ve bu konuda itfaiye ve emniyetin çalışmalarını sürdüğünü söyleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı şunları söyledi:

"Geçen salı günü çok elim bir kaza atlattık. Hamdolsun devletimiz en kısa sürede bunu telafi etti. Şehrimizdeki başta valiliğimiz ve belediyelerimiz olmak üzere, onların desteğiyle bugün inşallah öğrencilerimize yemekhanemizde yemek vermeye başladık. Merkezi yemekhanede çıkan yangın nedeniyle farklı birimlerde yemek dağıtıldı ve sıkıntı yaşanmadı. Bugün de inşallah gördüğünüz gibi yemekhanemizi açtık. Zaten çatıda küçük bir şeyimiz var onun da bugün ihalesi yapılıyor ve en kısa zamanda yağmurlar bastırmadan bitireceğiz. Yangının oluş sebebi araştırılıyor. İdari ve adli araştırması yapılıyor. Sonuçlanırsa sizlere bilgi vereceğiz. Burada aynı anda 2 bin öğrenci yemek yiyor. Üniversitemizin 8 ayrı noktasında yemek veriyoruz."

Rektör Çomaklı ve dekanlar daha sonra yemekhaneye geçerek öğrencilerle birlikte öğlen yemeği yedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Ulviye Ünüvar, yemekhanede çok ucuz ve kaliteli yemek yediklerini belirterek, "Bu kadar kısa sürede açılacağını kimse beklemiyordu ama aynı verimlilikle tekrar başlamışlar. Bence bu da güzel bir şey. Yemekler her zaman k gibi bugün de çok güzeldi" diye konuştu.

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Üniversitenin yanan yemekhanesine davul ve zurnalı açılış Üniversitenin yanan yemekhanesine davul ve zurnalı açılış
Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜNİVERSİTENİN YANAN YEMEKHANESİ DAVUL ZURNA İLE AÇILDI - Son Dakika

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