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Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor - Son Dakika

Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor

01.12.2021 15:52
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor

Dünyaca ünlü bilim insanı Henry Gee, bir bilim dergisi için kaleme aldığı yazıda feci ifadeler kullandı. İnsanlığın dünyadan silinmeye mahkum olduğunu söyleyen Gee, "İnsan nüfusunun sadece küçülmeye değil, aynı zamanda çöküşe hazırlandığından şüpheleniyorum ve bu yakında gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Dünya üzerinde yaşanan salgınlar ve küresel iklim krizinin de etkisiyle çeşitli senaryolar yazılmaya devam ediyor. Ancak dünyaca ünlü biyolog Henry Gee'den tarafından kaleme alınan bir yazı, büyük yankı uyandırdı. Gee'den yazısında, insanlığın sonunun çok da uzak olmadığını ifade etti.

DÜŞEN DOĞUM ORANLARI VE KİRLİLİK ETKİLİ

Bilim insanı, Scientific American'da kaleme aldığı yazıda modern insanın geleceğini hem sosyo-ekonomik bağlamda hem de genetik ve biyolojik açıdan değerlendirdi.

İnsanın genetik çeşitliliğindeki yetersizliğe, düşen doğum oranlarına, kirliliğe ve aşırı kalabalık şehirlerde yaşamanın neden olduğu strese değinen Gee, şu çıkarımda bulundu: İnsan nüfusunun sadece küçülmeye değil, aynı zamanda çöküşe hazırlandığından şüpheleniyorum ve bu yakında gerçekleşecek.

"1 MİLYON YILİÇERİSİNDE YOK OLUYORLAR"

Memeli türlerinin Dünya sahnesine hızla çıkıp, aynı hızla sahneden çekildiğini vurgulayan bilim insanı bu türlerin yaklaşık bir milyon yıl içinde ortaya çıktığını, geliştiğini ve ardından yok olduğunu belirtti. Gee, "Fosil kayıtları, Homo sapiens'in yaklaşık 315.000 yıldır var olduğunu gösteriyor" diye yazdı. Yazısına devam eden Gee, Bir tür olarak H. sapiens'in bireyleri birbirine son derece benzer. Birkaç vahşi şempanze grubunda, tüm insan popülasyonundan daha fazla genetik çeşitlilik vardır. Genetik çeşitliliğin olmaması türlerin hayatta kalması için hiç iyi değil" dedi.

EKONOMİK SIKINTILAR DA TETİKLİYOR

Paleontoloğa göre nüfus artışındaki gerilemenin bir başka nedeni de ekonomi. Politikacılar amansız bir ekonomik büyüme için çabalıyor ama kaynakların sınırlı olduğu bir Dünya'da bu sürdürülebilir değil.

"Gerçekten de, ekonomik üretkenliğin son 20 yılda küresel olarak durduğuna ve hatta azaldığına dair artan kanıtlar var" diyen Gee, şöyle ekledi: Bunun olası bir sonucu da insanların çocuk sahibi olmayı, belki de doğurganlıkları azalmaya başlayana dek ertelemeleri.

Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor

Genetik, Doğum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor - Son Dakika


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