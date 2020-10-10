Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil'den yapay zekaya karşı sanat tavsiyesi - Son Dakika

Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil'den yapay zekaya karşı sanat tavsiyesi

10.10.2020 09:42

Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil'den yapay zekaya karşı sanat tavsiyesi Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil: "Yapay zeka ileride yüz milyonlarca insanı işsiz bırakabilir,sanatla uğraşarak bu engeli aşabiliriz" Pendik'te ebru sanatının duayeni Hikmet Barutçugil'in de aralarında bulunduğu 59 sanatçıya...

Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil'den yapay zekaya karşı sanat tavsiyesi

Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil: "Yapay zeka ileride yüz milyonlarca insanı işsiz bırakabilir,sanatla uğraşarak bu engeli aşabiliriz"

İSTANBUL - Pendik'te ebru sanatının duayeni Hikmet Barutçugil'in de aralarında bulunduğu 59 sanatçıya ait "Uluslararası geleneksel sanatçılar özel sergisi" sanatseverlerle buluştu. Sergide Tezhip, Hat, Kat'ı, Cilt, Minyatür, Ebru ve Çini eserleri sergiye gelen vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Pendik Belediyesi pandemi döneminde vatandaşlara yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Pendik Belediyesi tarafından Türk Tezyini Sanatlarının Unutulmaz Üstadı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'e ithaf edilerek hazırlanan 59 sanatçıya ait "Uluslararası geleneksel sanatçılar özel sergisi" sanatseverlerle buluştu. Sergi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açıldı. Ebru sanatının duayeni Hikmet Barutçugil'in de katıldığı sergide 9'u yabancı 59 sanatçı; Tezhip, Hat, Kat'ı, Cilt, Minyatür, Ebru ve Çini alanlarındaki eserleriyle katılım sağladı. Korona virüsüne karşı tüm tedbirlerin alındığı sergide vatandaşların maske takarak sosyal mesafe kurallarına uymaları ise dikkat çekti. Öte yandan Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil sergiye "Tatar Prensesi Süyümbike" eseriyle katıldı.

Pendik Belediyesi olarak pandemi kurallarını ön planda tutarak kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik Belediyesi olarak pandemi döneminde sanatseverlerin yaptığı eserleri sembolik de olsa sergilemek istedik.15 yıldan beri geleneksel olarak yapmış olduğumuz sanat organizasyonuydu. Pandemi sürecini göz önünde bulundurarak korona virüsüne karşı tüm tedbirleri alarak bu sergiyi sanatseverlerle buluşturmuş olduk. Uluslararası tezhip sanatı ağırlıklı bir sergi, Süheyl Ünver Hocamızın anısına bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçen tüm sanatçı kardeşlerimize, teşekkür ediyor, onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Yapay zekaya karşı sanat ile ilgilenmeliyiz"

Tatar Prensesi Süyümbike adlı eseriyle sergiye katılan Hikmet Barutçugil, "Pendik Belediyesinin muhteşem sanat organizasyonlarından bir tanesine daha şahit olduk. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda burada daha önce " Esma-ül-Hüsna ve Elif " sergisi açmıştık, onun etkileri hala devam ediyor. Kültür ve sanat olmadan hayat olmaz, hele bu günlerde herkesin bir sanat ile uğraşmasını hararetle tavsiye ediyoruz. Bu teknolojik gelişme, yapay zeka, robotlaşma belki 20,30 yıl sonra yüz milyonlarca insanın işsiz kalacağının bir alameti ama sanatla uğraşarak bu engeli aşacağımıza inanıyorum. Değerli Başkan Ahmet Beye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim daha nice güzel sergiler düzenlemeyi nasip etsin" diye konuştu.

Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil'den yapay zekaya karşı sanat tavsiyesi
Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil'den yapay zekaya karşı sanat tavsiyesi
Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil'den yapay zekaya karşı sanat tavsiyesi
Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil'den yapay zekaya karşı sanat tavsiyesi

Hikmet Barutçugil, Yapay Zeka, Pendik, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü ebruzen Hikmet Barutçugil'den yapay zekaya karşı sanat tavsiyesi - Son Dakika

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