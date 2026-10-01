Ünlü komedyen Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! Eşi yarı yaşında

Hollywood'un ünlü oyuncusu Jim Carrey, özel hayatında sürpriz bir adım attı. 64 yaşındaki Carrey, kendisinden tam 32 yaş küçük, 32 yaşındaki uzun süreli sevgilisi Min Ah ile Los Angeles'ta düzenlenen özel bir törenle evlendi. Böylece aralarındaki yaş farkı neredeyse tam bir nesle ulaşan çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı. Carrey'nin temsilcisi evliliği doğruladı.

EVLİLİKLERİNİ GİZLİ TUTTULAR

Jim Carrey ile Min Ah'ın ilişkisi uzun süre kamuoyundan uzak kaldı. Çiftin 2022'de Los Angeles'ta bir yardım etkinliğinden birlikte ayrılırken görüntülendiği, ancak ilişkilerini kamuoyu önünde doğrulamadıkları belirtildi. İlk kez Şubat 2026'da Paris'teki César Ödülleri'nde birlikte kırmızı halıya çıkarak ilişkilerini gözler önüne serdiler.

“MUHTEŞEM YOL ARKADAŞIM”

Carrey, César Ödülleri'nde aldığı onur ödülü sırasında yaptığı konuşmada Min Ah'a da özel bir şekilde teşekkür etti. Ünlü oyuncu, sevgilisinden “muhteşem yol arkadaşım” diye bahsederek ona sevgisini dile getirdi. Çiftin bu görüntüsü, ilişkilerinin kamuoyu önündeki ilk net işareti olmuştu.

ARALARINDA 32 YAŞ FARK VAR

Carrey'nin 64, Min Ah'ın ise 32 yaşında olması nedeniyle çift arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Min Ah, ünlü oyuncunun yaşının tam yarısında. Los Angeles'ta yaşayan Min Ah'ın oyunculuk ve sanat çalışmalarıyla ilgilendiği bildiriliyor.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

Bu evlilik Jim Carrey'nin üçüncü evliliği oldu. Carrey, daha önce Melissa Womer ile 1987-1995 yılları arasında, ardından Dumb and Dumber filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile 1996-1997 yılları arasında evli kaldı. İlk evliliğinden Jane Erin Carrey adında bir kızı bulunuyor.

Carrey'nin Min Ah ile düğününün Los Angeles'ta küçük ve özel bir tören şeklinde gerçekleştiği, törenin ayrıntılarının ise kamuoyuyla paylaşılmadığı bildirildi.