Ünlü markaların mağazaları GittiGidiyor'da yerini almaya devam ediyor - Son Dakika

Ünlü markaların mağazaları GittiGidiyor'da yerini almaya devam ediyor

GittiGidiyor, moda, dekorasyon, teknoloji, gıda gibi pek çok farklı kategoride yerli ve yabancı markaları milyonlarca kullanıcısıyla buluşturmayı sürdürüyor.

GittiGidiyor, moda, dekorasyon, teknoloji, gıda gibi pek çok farklı kategoride yerli ve yabancı markaları milyonlarca kullanıcısıyla buluşturmayı sürdürüyor.

Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

GittiGidiyor açıklamasına göre, Flormar, Nine West, Tadım Kuruyemiş, Saat&Saat gibi sektörünün önemli markaları başta olmak üzere 20 yeni marka, GittiGidiyor'da resmi mağazasını açtı.

e-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerdeki artış devam ederken, müşterilerine her kanaldan ulaşmak isteyen markalar da rotalarını e-ticarete çevirdi. Dijitalleşen dünyanın yanı sıra koronavirüs salgını dolayısıyla online satış kanallarına olan rağbetin artmasıyla onlarca marka ve mağaza, GittiGidiyor çatısı altında buluştu.

Kullanıcılarına modadan teknolojiye, kozmetikten dekorasyona, temizlikten hijyen ürünlerine kadar onlarca kategoride milyonlarca ürün sunan GittiGidiyor'da Ayhan Sicimoğlu Zeytinyağları, Divan, Flormar, New Balance, Nine West, Palivor Çiftliği, RuumStore By Doğtaş, Saat&Saat, Tadım Kuruyemiş, Ülker ve Züber başta olmak üzere 20 marka daha kendi mağazalarını açarak satışlarına başladı.

"Önde gelen markalarla iş birliği yapmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde tüketici alışkanlıklarının değiştiğini, bu süreçte birçok perakende markasının da dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırdığını aktardı.

Elçin, sürecin e-ticarete olan talebi artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde olduğumuz zorlu dönemde insanların kalabalık ortamlarda bulunmaması, evde kalma süresinin uzaması ve birçok fiziki mağazanın geçici süreliğine kapanması e-ticarete olan talebi artırdı. Bu süreçte işletmelerin online satışları yükselirken, dijitalleşmeyle ilgili deneyimleri ve yatırım planları da yeniden şekillendi. Çok sayıda mağaza; online satış kanallarına ağırlık verdi, bizim gibi büyük pazar yerlerinde mağaza açmaya başladı."

GittiGidiyor olarak kullanıcılarına her kategoride zengin marka ve ürün seçeneği sunmayı önemsediklerini vurgulayan Elçin, "Türkiye ve dünyanın önde gelen markalarıyla iş birliği yapmaya hız kesmeden devam ediyoruz. 28 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip olan ve saniyede 1 ürün satışı gerçekleştiren platformumuzda yer almanın, iş ortaklarımız açısından hem işlerini büyütmeleri hem de online kanallardaki varlıklarını güçlendirmeleri için önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan Sicimoğlu, New Balance, Flormar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ünlü markaların mağazaları GittiGidiyor'da yerini almaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:21 İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı 18:13 Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor 18:03 Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak 17:55 Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 14:58 Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 21:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü markaların mağazaları GittiGidiyor'da yerini almaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]