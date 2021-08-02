Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kısa süre önce yeni ilişkiye başladığını açıkladığı sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında aşka gelmişti. İkilinin bu görüntülerinin çok konuşulmasının ardından Hadid'den gündeme damga vuracak yeni pozlar geldi. Bella Hadid bu sefer sokak tarzıyla gündem yarattı.

MERAKLI GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

ABD'li süper model Bella Hadid, New York sokaklarında görüntülendi. Hadid siyah etek-gömlek takımıyla herkesin dikkatini çekti ve fiziğini sergiledi. 24 yaşındaki model, göbek deliğini gösterdiği doksanlı yıllar tarzıyla olay oldu.

SÜTYEN KULLANMAMAYI TERCİH ETTİ

Geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açan model, tülden hırka tarzı iki düğmeli üstünün altına da sütyen giymemeyi tercih etti. Göğüslerinin belli olmasını umursamayan modeli görenler bir daha baktı.

TÜRKİYE'YE DESTEK OLMUŞTU

Dünyaca ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz gün Türkiye'de orman yangınlarına dair de bir paylaşım yaparak dikkat çekmişti.

24 yaşındaki Hadid "Tanrım, bu dayanılmaz şekilde üzücü. Türkiye'nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum" açıklamasında bulunmuştu.