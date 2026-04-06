Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı

06.04.2026 18:33
Oyuncu Bahar Şahin, katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra bu kez özel hayatına dair bir detayı paylaşan Şahin, ehliyet alma sürecinde yaşadığı zorlukları esprili bir dille anlattı. Yazılı sınavı defalarca geçemediğini söyleyen oyuncunun “Ehliyet almaya zekam yetmiyor” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sınav deneyimlerinden taksi masraflarına kadar yaptığı itiraflar dikkat çekti.

Genç oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla güldürdü. Başarılı projeleriyle adından söz ettiren Şahin, bu kez oyunculuğu değil, ehliyet süreciyle ilgili yaşadıklarını anlattı.

“EHLİYET ALMAYA ZEKAM YETMİYOR”

Şahin, sürücü belgesi almakta zorlandığını açık bir dille ifade etti. Yazılı sınavı defalarca denediğini belirten oyuncu, “Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor, ehliyet alamıyorum ben, zekam yetmiyor. Vallahi yetmiyor yani. Ben o sınavı geçemiyorum” sözleriyle yaşadığı süreci esprili bir şekilde dile getirdi.

AYNI PUANI DÖRT KEZ ALDI 

Ehliyet sınavına dört kez girdiğini söyleyen Şahin, her seferinde aynı sonucu aldığını belirtti. “Dördünde de 62 aldım” diyen oyuncu, eğitmeninin bu durumu “başarı” olarak yorumladığını da gülerek aktardı.

Bu süreçten sonra ehliyet alma fikrinden vazgeçtiğini ifade eden Şahin, “Ben araba kullanmam, şoförüm olur ne olacak ki” diyerek konuyu kapattığını söyledi.

TAKSİLERE SERVET HARCADI 

Ehliyet alamamanın maliyetine de değinen oyuncu, ulaşım için ciddi bir bütçe ayırdığını belirtti. Şahin, “Taksilere bir araba parası vermişimdir” diyerek yaşadığı durumu esprili bir dille özetledi.

Daha önce “O Hayat Benim”, “Zalim İstanbul” ve “Gülümse Kaderine” gibi yapımlarda yer alan Şahin, son olarak ATV’de yayınlanan “Aynı Yağmur Altında” dizisinde rol almıştı. Oyuncunun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
