Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

24 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde askerlik görevini yerine getiren ünlü oyuncu Can Yaman'ın yemek yediği esnada çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Erkenci Kuş dizisinde gösterdiği başarılı performansla adını dünyaya duyuran ve sonrasında eski rol arkadaşı hakkında yaptığı "libido" çıkışıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti. İzmir Bornova'daki askeri birliğine teslim olan ünlü oyuncunun saç ve sakalını kestirdiği son görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

BERBERİ PAYLAŞTI

Uzun saç ve sakalıyla büyük bir kitlenin beğenisini kazanan Can Yaman'ın asker tıraşı olduğu fotoğraf, berberi tarafından paylaşıldı.

BİRLİĞİNDEN İLK FOTOĞRAFI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ünlü oyuncu Can Yaman'ın birliğinden de ilk fotoğraf ortaya çıktı. Yaman'ın yemek yediği esnada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı
Libido açıklaması ile gündem olan Can Yaman'ın yeni hali hayranlarını şaşırttı

Can Yaman, Bornova, İzmir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:28 
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