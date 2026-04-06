Ünlü oyuncu Eda Ece kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Yasak Elma dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, eşi Buğrahan Tuncer ve kızları Mina İpek ile birlikte çektirdiği aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Çiftin kızları Minaİpek’in yüzünün ilk kez net şekilde görüldüğü kare takipçilerin de dikkatini çekti. Doğum günü konseptiyle hazırlanan kutlamada Mina İpek’in 2 yaşına girdiği görüldü.
Eda Ece paylaşımına duygusal bir not da ekledi. Ünlü oyuncu mesajında anneliğin hem zor hem de tarif edilemez bir mutluluk olduğunu ifade ederek kızına olan sevgisini dile getirdi.
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, Aslı Enver, Nebahat Çehre ve Gamze Erçel gibi birçok ünlü isim de yorumlarıyla Mina İpek’in doğum gününü kutladı.
